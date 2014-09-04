Суд вынес приговор жителю Приморья, который заживо сжег своего приятеля

В ноябре 2016 года Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор жителю с. Воздвиженка Уссурийского района, который признан виновным в убийстве с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении путем поджога чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено во время празднования Дня защитника Отечества на территории оптово-розничной базы ООО «Дружба» в городе Уссурийске. В процессе распития спиртных напитков со своим знакомым, с которым фигурант вместе работали грузчиками на базе, вылил ему бензин на голову из-за возникшей ссоры. После этого зажигалкой поджег его одежду. Потерпевший скончался на месте от полученных термических ожогов тела и верхних дыхательных путей, повлекших ожоговый шок.

Кроме этого, в результате быстрого распространения огня и развившегося в связи с этим пожара была повреждена часть склада площадью 800 кв.м., а также находящийся в нем товар. Общий ущерб от пожара составил более 8,5 млн. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 167 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, осужденный обжаловал его в апелляционную инстанцию.

По результатам рассмотрения дела суд второй инстанции оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]