"Вести: Приморье": На острове Русском приступили к сборке куполов иновационно-культурного центра

На острове Русском приступили к сборке куполов иновационно-культурного центра. При проектировании этого необычного здания архитекторы делали акцент на многофункциональность. Амфитеатр малого купола сможет вмещать до 360 человек, а в большом трехэтажном будут располагаться административные помещения и аудитории, для людей с ограниченными возможностями установят лифт. Когда планируют завершить монтаж необычной архитектурной конструкции и почему этим занимаются специалисты из подмосковского Королёва? Расскажем в вечернем выпуске программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" в 21.45. Не пропустите!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]