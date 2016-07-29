Почти 18 тысяч заявлений поступило от желающих получить гектар в Приморье

С начала реализации закона в Приморье поступило 17 860 заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов. Разрабатывается комплекс мер поддержки получателей участка, чтобы люди не разочаровались в новом законе. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе заседания краевой администрации в четверг, 9 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, отмечена динамика роста подаваемых заявлений.

«К примеру, если в октябре поступило всего 1 270 заявлений, то уже в январе их количество увеличилось до 4 500. А с 1 по 8 февраля их поступило уже 7 195. Социологические опросы, проведенные Минвостокразвития, показали, что всего в Приморский край может поступить около 800 тысяч заявлений граждан, желающих получить бесплатный гектар», – сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов.

Чаще всего заявители выбирали Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы, что связано с географическим расположением этих территорий и их близостью к административному центру Приморского края.

Согласно статистике, на территории Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов приходится около 25-30% заявлений от общего числа, поступивших в край. Примерно 30% заявлений касаются Хасанского района.

Сегодня продолжается работа по устранению недочетов, выявляемых в ходе практической реализации закона. Так, по словам Ильи Терехова, предстоит разобраться в случае появления в начале 2017 года на карте «серых зон», которых раньше не было, но на которые уже успели подать заявление граждане. Также выявляются недостатки в федеральной информационной системе (ФИС) «На Дальний Восток», которые затрудняют работу уполномоченных органов.

Решения многим проблемам уже найдены.

«По вашему поручению были предприняты меры по сокращению количества отказов. Помогаем гражданам корректировать границы земельных участков, если это необходимо. В ноябре их было 46%, в январе этот показатель снизился до 13%», – доложил директор департамента губернатору.

Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских многофункциональных центров, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что все нюансы, связанные с реализацией закона, работой системы «На Дальний Восток», не должны негативным образом отражаться на людях.

«Этот закон – революционный шаг. Надо сделать все, чтобы люди не были им разочарованы. Даже если у гражданина возникают сложности с выбором участка, требуется перерисовать гектар в другом месте, помощь ему должна быть оказана в обязательном порядке. Мы ведь для этого и штат земельщиков увеличили. Понимаю, что сбои могут быть и даже скорее неизбежны, поскольку в сфере земельных отношений у нас самое непроработанное законодательство, но с этим надо постепенно бороться», – заявил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание в крае будет также уделено проработке комплекса мер поддержки получателей гектара.

«Уверен, что в Приморье поедет больше всего людей, поскольку у нас лучшие климатические и природные условия. Но цели использования земли у всех разные, необходимо предусмотреть меры поддержки для каждой из категорий – координировать эту работу я поручил департаменту экономики и развития предпринимательства. Не должно быть позиции “понаехали” в отношении получателей гектара», – акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

По информации Минвостокразвития России, заявки поступают со всех уголков страны – получить гектар хотят жители 80 регионов страны. Ежедневно поступает более двух тысяч заявок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]