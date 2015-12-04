В Приморье ушел под воду очередной автомобиль

На реке Партизанская(Сучан) на юге Приморского края под лёд провалился очередной автомобиль, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение,поступившее на WhatsApp компании. Хэчбэк фирмы Мицубиси почти вертикально "воткнулся" в ледяной панцырь реки.

Стоит напомнить, что это далеко не первый случай автопроисшествия на реке Партизанская. 4 февраля "Вести Приморье" сообщали о том,что на этой же водной артерии ушел под воду элитный внедорожник.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]