В Приморье началась запись детей в первые классы. На самые частые вопросы родителей, касающиеся приема первоклассников в школы в режиме онлайн на сайте www.primorsky.ru ответил начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края Александр Евсеев.

По его словам, прием в первые классы проходит в два этапа: с 1 февраля по 30 июня – для дошкольников, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. С 1 июля, но не позднее 5 сентября, – для всех желающих ребят при наличии свободных мест.

«При подаче заявления с 1 февраля по 30 июня родители или законные представители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, предоставляют: документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу», – отметил Александр Евсеев.

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее 1 июля. При приеме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Собеседник также добавил, что подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно не только лично, но и через портал Госуслуги или МФЦ. Для этого необходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, в разделе «Ваше местоположение» выбрать, например, «Владивосток», затем «Органы власти по местоположению», «Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока», услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения города Владивостока». Нажав кнопку «Получить услугу», заполнить все необходимые поля. Зачисление оформляется в течение семи рабочих дней.

Александр Евсеев подчеркнул, что никаких специальных требований к тому, что должен уметь маленький школьник, общеобразовательные организации не предъявляют и никаких «вступительных тестов» проводить не имеют право. Однако посоветовал родителям научить дошколят соблюдать правила личной безопасности, в первую очередь, на дороге.

«Если у родителей есть возможность водить ребенка в школу хотя бы первое время, по пути нужно четко проговаривать все основные правила: переходить дорогу только по сигналу светофора, а если его нет, но есть “зебра” – только посмотрев по сторонам и убедившись в безопасности. Объясните ребенку, что, даже если он торопится, игнорировать правила дорожного движения нельзя – минуты опоздания не стоят здоровья. Можно вместе с ребенком прорисовать маршрут от дома до школы, обозначив потенциально опасные места. Такая, отчасти игровая форма, поможет ребенку лучше запомнить все правила», – подчеркнул он.

Представитель департамента отметил, что для первоклассника очень важна поддержка и мотивация со стороны родителей.

«Поступление ребенка в первый класс – важный и ответственный этап для каждой семьи», – подчеркнул он.

Отметим, всю необходимую информацию о поступлении в первый класс можно получить, позвонив по телефону департамента: 8 (423) 240-62-99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]