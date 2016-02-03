Государственный праздник ученых 8 февраля отметили исследователи всей страны. Делают они это по-своему — проводят конференции и семинары. Для обмена опытом и обсуждения перспектив «Ледовая школа 2017» соберет лучших приморских научных сотрудников 13 февраля. Какие изобретения уже удалось создать местным любителям науки?

Уникальным изобретением Павла Анохина — аппаратом для равномерной резки льда — гордятся все без исключения сотрудники лаборатории ледовых исследований. Правда, название ему скромный научный сотрудник пока так и не придумал. Коллеги шутят — назвать «Анохин-1» и обязательно запатентовать. Со своей разработкой Павел выступит уже 13 февраля в новом сезоне ледовой школы, созданной для таких же, как он, молодых ученых.

Павел Анохин, научный сотрудник лаборатории ледовых исследований: «Прослушать курс лекций, выйти на лед и проверить это все опытным путем. Для того, чтобы поднять свой уровень квалификации в ледовой тематике».

Студенты, аспиранты, кандидаты и доктора наук - в лаборатории по изучению льда провели уже сотни экспериментов. Детально изучили структуру ледяного покрова, выявили способность кристаллов проявлять свойства в разных направлениях и проверили лед на твердость и ломкость. В этом году, благодаря современной технике, испытать лед впервые удалось трехосным сжатием. Это когда давление происходит всесторонне на каждый единичный объем образца.

Егор Помников, заведующий лаборатории ледовых исследований: «Эта лаборатория создавалась на средства пожертвований компании «Роснефть» и дооснащалась в рамках выполнения работ. Те оборудования уже конкретно под хоздоговорные работы, в том числе и по заказу компании «Роснефть»».

Эта ледовая школа — часть масштабного проекта компании «Роснефть» под названием «Арктика». Эксперты давно сравнивают работы на континентальном шельфе с покорением космоса. А Россия по сути уже перешла к научно-практическому освоению северных широт. Владимир Путин неоднократно подчеркивал: именно на эту часть света сегодня направлены многие приоритетные инвестиционные программы. «Роснефть» активно развивает отношения с ведущими вузами страны, которые могут предложить новые технологические решения и кадровый резерв. Среди постоянных партнеров нефтегазовой компании коллектив лаборатории Дальневосточного федерального университета.

Александр Беккер, директор инженерной школы ДВФУ: ««Роснефть», кроме того, выделяет пожертвования для развития лабораторий университета, для поддержки студентов, преподавателей».

Развитие нефтегазовой отрасли на арктическом шельфе определенно только набирает обороты. При этом действующая программа инновационного развития направлена и на бережное освоение северного полюса планеты. Перед нефтяниками стоит строгая задача - не просто добыть, но рационально использовать ресурсы, обеспечивая экологическую и промышленную безопасность производства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]