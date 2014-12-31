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Моряки из Владивостока спасли 9-летнего мальчика в Новороссийске

Моряки из Владивостока спасли 9-летнего мальчика в Новороссийске

На юге России владивостокские моряки помогли задержать педофила,который напал на ребенка,сообщают "Вести приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 6 февраля. По предварительным данным, в 14:30 на набережной Новороссийска мужчина схватил девятилетнего мальчика и попытался совершить иные действия сексуального характера. Это заметили моряки из Владивостока, которые гуляли по набережной. Они помешали злоумышленнику и держали его до приезда полиции.

Задержанный в декабре освободился из мест лишения свободы, ранее он был дважды судим за аналогичные преступления. Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), расследование продолжается. Мужчине грозит от 15 до 20 лет заключения, он находится под стражей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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