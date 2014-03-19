Замглавы УМВД РФ по Приморскому краю задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Замначальника УМВД России по Приморскому краю Илья Шамратов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Заместителем председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказали в в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствие считает, что в ноябре-декабре 2016 года Шамратов внес ряд своих подчиненных сотрудников в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю о начислении повышенных годовых премий, а эти премии потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. "Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тыс. рублей", - сообщили в СК.

В настоящее время Шамратов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи проводят обыск в загородном коттедже Шамратова, проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают его возможных соучастников, отметили в СК. Уголовные дела соединены в одно производство.

Как подчеркнули в СК, данные обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении замначальника следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю Алексея Нестерова и его соучастника, главного специалиста этого управления Максима Гуряшина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]