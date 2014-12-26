Любителям зимней рыбалки надо быть осторожнее при выходе на лед
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: в связи с предстоящим уже в выходные дни повышением температуры воздуха и усилением ветра на акваториях Амурского и Уссурийского заливов происходят взлом и подвижки припайного льда. При этом остается опасность выноса льда в открытую часть залива Петра Великого, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано строго соблюдать меры безопасности при выходе на лед. А владельцам автотранспортных средств настоятельно напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.
Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.
Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!
Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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