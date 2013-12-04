В Приморье задержали водителя с аннулированной регистрацией

Система фотовидеофиксации правонарушений установила автомашину Ниссан Скайлайн, которая значится по базе данных Госавтоинспекции как аннулированная. Информация незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Гагарина, инспекторы дорожно-патрульной службы, заметили автомашину. Используя сигналы жезлом полицейские потребовали остановить автомобиль. Однако водитель требованию не подчинился и, увеличив скорость движения, попытался скрыться, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В связи с создавшейся угрозой жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения, после предупредительного выстрела в воздух полицейские, руководствуясь статьей 23 Федерального закона «О полиции», приняли решение о применении табельного оружия.

После выстрела по колесам в районе улицы Рябиновая иномарка остановилась. За рулем транспортного средства находился 22-летний житель Надеждинского района. Молодой человек управлял автомашиной без документов на право управления транспортным средством.

Сотрудники полиции изъяли документы на автомашину и государственные регистрационные номерные знаки. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания автотранспорта.

Правонарушитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законодательством порядке.

Применение сотрудниками полиции табельного оружия признано правомерным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]