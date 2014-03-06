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Новое оборудование получит бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья

Новое оборудование получит бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья

Лаборатории Приморского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы пополнятся в ближайшее время новым современным оборудованием.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, из краевого бюджета в этом году на дооснащение химической и гистологической лабораторий бюро выделено более 17 миллионов рублей.

«Дооснащение наших подразделений, которые расположись в прошлом году в новом танатологическом корпусе, продолжается. На этот раз ожидаем крупное лабораторное оборудование. В частности, будут закуплены аналитические комплексы на базе газового хроматографа с масс-селективным детектором, и другое оборудование», – сообщила начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Приморья Александра Голубева.

Она также отметила, что дооснащение лабораторий новым современным оборудованием и лабораторными аппаратами продолжится и в следующем году.

«Запланировано приобретение нового оборудования для гистологической, медико-криминалистической и биологической лабораторий. Общая сумма приобретений на два года составит почти 40 миллионов рублей», – сообщила Александра Голубева.

Напомним, что в прошлом году Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы переехало в новое здание. Тогда служба получила современное лабораторное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований. На эти цели из бюджета Приморья было выделено 56 миллионов рублей.

Служба получила зарубежные и современные отечественные аппараты, которые представляют собой единый профессиональный комплекс. Благодаря новому оборудованию экспертиза будет еще более точной. На сегодняшний день исследование ДНК – единственный способ установить, например, виновника в тяжких преступлениях, родство между людьми или личность человека. 

Вице-губернатор Павел Серебряков, который принял тогда участие в открытии нового здания подчеркнул, что развитие медицины невозможно без качественной патологоантатомической службы или службы медэкспертов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

«Именно эти специалисты помогают установить точный диагноз, помочь в решении других вопросов, помогают службам правопорядка доказать или опровергнуть вину человека», – подчеркнул заместитель главы региона.

Планируется, что в ближайшее время танатологический корпус, который рассчитан на тысячу экспертиз в год и занимает общую площадь 6 828 квадратных метров, заработает в полную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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