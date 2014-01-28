«Вести: Приморье»: Детсадовцы Приморья осваивают лыжню
Первые шаги в спорте на лыжах. В одном из детских садов Дальнереченска уже вторую зиму воспитанники вместо обычных прогулок ходят на лыжах. Дошкольное учреждение единственное в крае может похвастаться подобным ноу-хау. Подробнее о том, как воспитывают маленьких чемпионов смотрите 10 февраля в вечернем выпуске программы «Вести: Приморье».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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