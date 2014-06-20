"Вести: Приморье. Интервью" о новом регламенте ввоза автомобилей
Спикеры: Олег Ануфриев, и.о. начальника Владивостокской таможни, Алексей Кузьмин, 1 заместитель начальника Владивостокской таможни, Павел Тулупов, и.о. главного пресс-секретаря Владивостокской таможни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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