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Правило ЭРА-ГЛОНАСС ознаменовало наступление новой эры в автобизнесе Приморья

Правило ЭРА-ГЛОНАСС ознаменовало наступление новой эры в автобизнесе Приморья

Из приемной президента на телевидение, после - в таможню и на автостоянку. Бегая по инстанциям, Лариса ищет помощи с тех пор, как приехала из Ангарска в портовый город за приобретенной на японском аукционе иномаркой. Сотни покупателей подержанных иномарок,заплатив положенные таможенные сборы, не могут воспользоваться своим автомобилем. В чем причина и если варианты решения проблемы?

Репортаж на эту тему смотрите сегодня,10 февраля, в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • сергей / Сегодня, 14:09
    № 1  
     

    закон - бред. На мой взгляд это как принудительная сигнализация на авто. По-моему каждый сам беспокоится о своей безопасности, хочешь ставь, хочешь нет. Ну если обязали ставить свою фигню, дайте беспрепятственно это сделать. Ато может и сигналки не ставить без СБКТС? для справедливости

    по-моему больше людей умирает из-за низкого уровня жизни и плохой медицины. Вот где надо правительству поднапрячься

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