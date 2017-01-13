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Правило ЭРА-ГЛОНАСС ознаменовало наступление новой эры в автобизнесе Приморья
Из приемной президента на телевидение, после - в таможню и на автостоянку. Бегая по инстанциям, Лариса ищет помощи с тех пор, как приехала из Ангарска в портовый город за приобретенной на японском аукционе иномаркой. Сотни покупателей подержанных иномарок,заплатив положенные таможенные сборы, не могут воспользоваться своим автомобилем. В чем причина и если варианты решения проблемы?
Репортаж на эту тему смотрите сегодня,10 февраля, в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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