Правило ЭРА-ГЛОНАСС ознаменовало наступление новой эры в автобизнесе Приморья

Из приемной президента на телевидение, после - в таможню и на автостоянку. Бегая по инстанциям, Лариса ищет помощи с тех пор, как приехала из Ангарска в портовый город за приобретенной на японском аукционе иномаркой. Сотни покупателей подержанных иномарок,заплатив положенные таможенные сборы, не могут воспользоваться своим автомобилем. В чем причина и если варианты решения проблемы?

Репортаж на эту тему смотрите сегодня,10 февраля, в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]