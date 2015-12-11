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В Ханкайском районе полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции

В Ханкайском районе полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной продукции

Фото: АиФ Урал

Сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району, Роспотребнадзора, членами добровольной народной дружины проведено рейдовое мероприятие, в ходе которого пресечена продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, полицейскими проверено шесть магазинов, в двух из которых обнаружена нелегальная алкогольная продукция.

Сотрудниками полиции изъято и направлено на исследование свыше 67 литров алкоголя на сумму 24 тысячи рублей. В отношении владельцев торговых точек составлены административные протоколы по статье 14.2  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от  тридцати  до сорока тысяч рублей.

Изъятая продукция направлена на ответственное хранение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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