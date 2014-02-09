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Полицейские в Михайловском районе задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

Полицейские в Михайловском районе задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

Фото: Википедия

Сотрудники отдела МВД России по Михайловскому району получили оперативную информацию о том, что у двух местных жителей при себе находится наркотическое вещество в крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники  наркоконтроля и уголовного розыска задержали жителей Михайловского района 42 и 43 лет, направлявшихся в качестве обвиняемых в суд. Установлено, что мужчины хранили в своем теле наркотические вещества. В местной больнице  у обоих задержанных извлечены полиэтиленовые свертки с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертизой установлено, что в свертках находится гашишное масло общим весом свыше 68 граммов,  что является крупным размером, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В следственном подразделении возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок  до десяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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