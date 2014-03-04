Уссурийская таможня задержала более шести тонн креветок

Должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни пресекли незаконный вывоз с территории Российской Федерации креветок свежемороженых.

В ходе проведения таможенного досмотра автотранспортных средств, следовавших в Китайскую Народную Республику, было обнаружено, что фактический вес перемещаемого товара не соответствует указанному в товаросопроводительных документах. Превышение составило более шести тонн. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ольгу Рогову, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

Согласно статье 163 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), для убытия товаров с таможенной территории перевозчик обязан представить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ, допускающий их вывоз с таможенной территории, а также документы и сведения, предусмотренные статьей 159 ТК ТС. Данные сведения заявляются перевозчиком в товаротранспортной накладной и других документах, сопровождающих товары.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение недостоверных сведений о весе брутто товаров о весе брутто товаров), за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Ведется расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]