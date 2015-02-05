Анонс на 11 февраля

11 февраля во Владивостоке в Доме Молодежи в 17.00 пройдет благотворительный концерт, посвященный 15 февраля — международному дню детской онкологии. Также можно помочь детям, отправив СМС на номер 3443 со словом БФСЖ и суммой пожертвования.

11 февраля во Владивостоке во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) в «Клубе выходного дня» пройдут тематические мастер-классы в преддверии Дня влюбленных. С 15.00 до 17.00 здесь можно будет сделать мягкие игрушки, объемные открытки, оригами, а также всевозможные валентинки.

11 февраля по всей стране пройдут спортивные мероприятия, приуроченные празднованию Дня зимних видов спорта России. Празднование пройдет и в Приморье на базе центра зимних видов спорта «Синяя сопка». Центр начнет свою работу в 9.00. В программе праздника: краевые детские соревнования по горнолыжному спорту, праздничный концерт и народные гулянья. Для любителей горных лыж и сноуборда работает учебный горнолыжный склон, ожидаются мастер-классы и выступления воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

11 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Турнир г. Владивостока по вольной борьбе среди юношей памяти тренера-преподавателя, мастера спорта России А.А. Мергинева и мастера спорта СССР В.И. Скаскевича. Открытие в 12.00.

11 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток - ВК «Политех» Курская область. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

11 февраля о. Русский, кампус ДВФУ. Открытый Кубок Приморского края по авиамодельному спорту, воздушный бой, 1 этап. Начало в 10.00.

11 февраля п. Заводской, с/к «Лотос» (ул. Ленина, 6). Первенство Приморского края по греко-римской борьбе среди юниоров. Начало в 10.00.

11 февраля г. Ревда. БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» Ревда - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. Суперлига, первый дивизион, сезон 2016-17 гг.

11-12 февраля г. Владивосток, стадион «Авангард» (ул. Капитана Шефнера, 2). Турнир г. Владивостока по мотоциклетному спорту, дисциплина - гонки на льду.

11-12 февраля г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионат г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

11-12 февраля г. Владивосток, с/к «Юность» (Океанский пр-т, 43), КДФ (Партизанский пр-т, 2). Первенство г. Владивостока по баскетболу среди команд юношей и девушек 1999 г.р. и моложе.

11-12 февраля г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 86). Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди взрослых команд.

11-12 февраля г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке.

11 февраля — Всемирный день больного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]