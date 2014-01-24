Ефим Звеняцкий получил премию в 1 млн рублей

Премии* Правительства РФ в области культуры удостоены режиссер-постановщик, художественный руководитель Приморского академического драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий и артист театра Валентин Запорожец за создание спектакля «Крейсера».

Губернатор Приморского края Владимир Миклушеский поздравил деятелей культуры в своем профиле в Instagram. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Глава региона отметил, что Ефим Звеняцкий известен далеко за пределами края как выдающийся деятель культуры, автор оригинальных постановок и руководитель знаменитого международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», который ежегодно проходит в Приморье.

«Искренне поздравляю Ефима Самуиловича Звеняцкого с присвоением премии Правительства Российской Федерации! Такая награда – убедительное признание на самом высоком уровне за вклад в развитие культуры и театрального искусства. Жители Приморья всегда с интересом ждут ваших постановок. Желаю успехов, крепкого здоровья, плодотворной работы, новых идей и достижений», – написал глава региона в своем блоге в социальной сети.

Справочно: «Крейсера» – исторический роман Валентина Пикуля. Время событий произведения – русско-японская война 27 января (9 февраля) 1904 - 23 августа (5 сентября) 1905 года, а также несколько лет до и после войны.

Место действия – Владивосток, показаны события в Порт-Артуре, частично в самой Японии.

За роман «Крейсера» писатель удостоился Государственной премии РСФСР имени Максима Горького и нескольких других премий. Кроме того, за этот роман Валентин Пикуль получил «Золотой кортик» от Главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Чернавина.

Премьерные показы спектакля «Крейсера», поставленного в преддверие 70-летия Великой Победы, в театре имени Горького посетили 1 730 человек. Все билеты были раскуплены за полтора месяца до начала премьеры. Сегодня спектакль с аншлагом проходит и за пределами Приморья.

*-Согласно постановлению Правительства от 19 января 2005 года №29 «О премиях Правительства Российской Федерации в области культуры» учреждены премии в области культуры в размере 1 млн рублей каждая.

Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений. Премии присуждаются решением Правительства России на основании предложений межведомственного совета по присуждению этих премий.

За 2016 год присуждено 16 премий Правительства в области культуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]