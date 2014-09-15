«Блиц»: Ситуация с поставкой дров в поселок Тигровой взята на контроль
Критическая ситуация с поставкой дров в поселок Тигровой Партизанского района взята на контроль. Уже в понедельник профильный вице-губернатор отправится в район, чтобы на месте разобраться, почему местные жители замерзают в своих домах без необходимого топлива. Эту и другие острые проблемы озвучил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в программе «Блиц».
- Мы поручили депутатам думы и горадминистрации учесть все скверы и парки города и внести их в карту. Чтоб на этом месте ничего не строили. Это ведь идиотизм. Во что мы собираемся город превратить? Надеюсь, что городские власти меня услышали!
Полную версию программы смотрите в субботу, 11 февраля, в 9.00 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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