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Два года условно получил бывший депутат одного из сельских поселений Хасанского района

Два года условно получил бывший депутат одного из сельских поселений Хасанского района

Хасанским районным судом вынесен приговор по делу о мошенничестве в сфере земельных отношений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурант (на момент совершения преступления являлся депутатом муниципального комитета Барабашского сельского поселения) преследовал цель приобрести право собственности на земельный участок, без проведения аукциона.

Зная, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», инвалидам предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, то есть без проведения аукциона, он обратился к инвалиду с предложением оформить на последнего земельный участок на территории Хасанского района.

Инвалид, будучи неосведомленным о преступных намерениях злоумышленника, дал свое согласие, нотариально уполномочив обвиняемого на осуществление необходимых юридически значимых действий от своего имени.

Фигурант ввел в заблуждение органы местного самоуправления относительно того, что данный земельный участок фактически подлежит предоставлению инвалиду, и совершил юридически значимые действия.

После этого на землю было зарегистрировано право собственности и в дальнейшем, по договору купли-продажи, данный участок, а также якобы расположенное на нем сооружение - водозаборная скважина, перешли в собственность депутата. В результате незаконного отчуждения земли муниципальным образованиям был причинен ущерб в размере 480 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное наказание в виде штрафа в размере 140 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, в т.ч. в части назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости, прокурор обжаловал приговор в апелляционную инстанцию.

 Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления прокурора района и ужесточила фигуранту наказание, назначив ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Незаконные решения о предоставлении земельного участка, а также заключенные в последующем договоры по оформлению его в собственность оспорены прокурором в судебном порядке и отменены. Суд также применил последствия недействительности сделок, земельный участок возвращен в распоряжение муниципалитета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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