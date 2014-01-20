Синоптики: Весна в этом году начнется раньше
Весна в этом году начнется раньше. Приметы приближающегося тепла пока заметны только профессиональным синоптикам. Но уже вскоре влияние весенних процессов ощутят все жители региона. Средняя температура по Приморскому краю этой весной будет на градус—полтора выше прошлогодней. При этом пока убирать теплую одежду в дальний ящик не стоит. Чередование волн тепла и холода не дадут расслабиться приморцам.
Борис Кубай, начальник Примгидрометцентра: «Кажется, что еще зима в полном разгаре, но, увы, нет. Ближайшее потепление на следующей неделе, там уже возможна оттепель и, так сказать, побегут ручьи, но это тоже ненадолго. Снова могут вернуться морозы».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
06.12.2016 На этой неделе в Приморье сильно похолодает
-
22.06.2016 Борис Кубай: "Начало лета в этом году выдалось не совсем обычным"
-
12.11.2015 Борис Кубай: В середине следующей недели к Приморью может приблизиться мощный циклон
-
03.11.2015 Борис Кубай: Во второй половине недели в Приморье похолодает
-
19.02.2014 Борис Кубай: Осадки в Сочи, в Приморье — оттепель
-
20.01.2014 Обильных осадков этой зимой в Приморье уже не ждут
Добавить комментарий