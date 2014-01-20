Синоптики: Весна в этом году начнется раньше

Весна в этом году начнется раньше. Приметы приближающегося тепла пока заметны только профессиональным синоптикам. Но уже вскоре влияние весенних процессов ощутят все жители региона. Средняя температура по Приморскому краю этой весной будет на градус—полтора выше прошлогодней. При этом пока убирать теплую одежду в дальний ящик не стоит. Чередование волн тепла и холода не дадут расслабиться приморцам.

Борис Кубай, начальник Примгидрометцентра: «Кажется, что еще зима в полном разгаре, но, увы, нет. Ближайшее потепление на следующей неделе, там уже возможна оттепель и, так сказать, побегут ручьи, но это тоже ненадолго. Снова могут вернуться морозы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]