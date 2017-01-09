На выходных на побережье Приморья усилится северный ветер

В субботу, 11 февраля, на погоду в Приморье будет влиять северная периферия вихря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Местами будет идти снег. На побережье усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха −11…−20 °C, при прояснениях до −30 °C, теплее всего будет на побережье, –4…–10 °C.

Днем в крае воздух прогреется до –2…–9 °C, а на юге в некоторых районах не исключается прогрев и до +3 °C. Во Владивостоке преимущественно без осадков. Ветер северный сильный. Ночью морозно –9…–12 °C, днем –2…–5 °C.

В воскресенье тропосферный вихрь переместится в Тихий океан. Осадки прекратятся, над Приморьем будет властвовать антициклон. Ночью местами сохранится небольшой снег, а днем осадки прекратятся. Ночью количество облаков уменьшится, похолодает до −12…−20 °C, в центральных районах до −28 °C, на побережье −6…−11 °C. Днем потеплеет до −2…−9 °C, на побережье до +4…−1 °C.

12 февраля в краевом центре осадков также не ожидается. Ветер ослабеет, но возможны порывы до 9–14 м/с. Ночью −8…−10 °C, днем температура повысится до −2…−5 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]