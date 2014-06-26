Прогулки не пешком, а вскользь по снегу. В одном из детских садов Дальнереченска малыши уже на протяжении нескольких лет с нетерпением ждут наступления зимы, чтобы встать на лыжи.

Перед легкой, но все же нагрузкой, здесь все, как у настоящих спортсменов. Небольшой перекус, и вот раздевалка уже наполнена теми, кто вот-вот выйдет на снежную дистанцию.

После сонного часа и полдника маленькие спортсмены готовы к прогулке, главное — помочь им тепло одеться и правильно их экипировать.

Здесь нет ни крутых спусков, ни тем более трамплинов, как в большом лыжном спорте. Из препятствий только кольца, но и с ними ловкие чемпионы справляются без особых трудностей. Протяженность импровизированной лыжни занимает площадь стандартного прогулочного участка в детском саду.

Надежда Кириленко, воспитатель детского сада №10 г. Дальнереченск: «Я горжусь, что у меня дети здоровые, сильные у нас дети практически в нашей группе не болеют. Потому что мы всегда на воздухе. У нас зимой лыжи, летом у нас волейбол, мы ходим по песку босячком с детьми, поэтому мы никогда не скучаем».

Зимнее ноу-хау большинство начинающих лыжников восприняло на ура, впрочем есть и те, кому по душе больше другие виды спорта.

- Мне нравится кататься только на коньках, а не на лыжах. Коньки на льду, а лыжи — на снегу.

- Я люблю лыжи, коньки, ролики, велосипеды.

Свяжут ли дальнейшую жизнь малыши уже со взрослым спортом — вопрос времени. Но уже сейчас понятно, что нововведение в детском саду принесло только пользу. За эту зиму коварная простуда практически никого не задела.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]