В Хасанском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ювелирных украшений

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение жительницы поселка Андреевка. Заявительница рассказала, что у нее пропали ювелирные украшения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра следов взлома на двери квартиры сотрудники полиции не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний племянник сожителя потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что после того, как потерпевшая отказалась дать молодому человеку денег в долг, он похитил ювелирные украшения и сдал в ломбард. Деньги потратил по своему усмотрению.

По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]