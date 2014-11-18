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В Хасанском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ювелирных украшений

В Хасанском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ювелирных украшений

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение жительницы поселка Андреевка. Заявительница рассказала, что у нее пропали ювелирные украшения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.  В ходе осмотра  следов взлома на двери квартиры сотрудники  полиции не обнаружили.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний племянник сожителя потерпевшей. В  отделе полиции он дал признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что после того, как потерпевшая отказалась дать молодому человеку денег в долг, он похитил ювелирные украшения и сдал в ломбард.  Деньги потратил по своему усмотрению.

По факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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