К середине недели в Приморье придёт оттепель

На предстоящей неделе погода в континентальных районах Дальневосточного региона будет переменчивой. В первой половине недели сибирский антициклон будет прочно удерживает свои позиции, блокируя движение континентальных циклонов с запада. Поэтому в регионе установится спокойная синоптическая обстановка. Осадки маловероятны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В ясные ночи в Приморье будет морозно, −15…−22 °С, в горных районах за −30 °С, на побережье −6…−12 °С, а днем комфортные −2…+5 °С. К середине недели антициклон начнет ослабевать и откроет дорогу западному циклону.

Во второй половине рабочей недели по территории Приморского края будут перемещаться фронтальные разделы, местами пройдут небольшие и умеренные осадки. Температуры повысятся на 3–5 градусов. Фон ночных температур будет отрицательным, а днем оттепель — на юге до +2…+7 °С, на остальной территории 0…−6 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]