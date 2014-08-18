83% россиян приходятся родственниками жителям Владивостока

Почти полгода — с сентября 2015 года по февраль 2016-го ученые медико-генетического центра Genotek анализировали данные добровольцев в возрасте от 20 до 45 лет, согласившихся участвовать в исследовании с целью проследить возможные родственные связи между незнакомыми людьми. Желающих участвовать в этом исследовании среди жителей России набралось около двух тысяч.

Это были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева В итоге выяснилось, что как минимум один родственник был выявлен у 83 процентов участников ДНК-теста,сообщают "Вести".

Генетики пришли к выводу, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения.

"Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт", — рассказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он также добавил, что найти родственника в родном городе или в другом конце России у граждан нашей страны примерно равны. По словам Ильинского, для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически. Ведь в послевоенные годы большое количество детей росло и воспитывались в детских домах. При этом архивы уничтожались, так что найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]