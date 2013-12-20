Отец-алиментщик выплатил своей дочери из Владивостока «в подарок» на совершеннолетие более 770 тысяч рублей
Судебные приставы Санкт-Петербурга напомнили мужчине, переехавшему из Владивостока в Северную столицу, о том, что переезд не снимает с него родительских обязанностей. В итоге в пользу его дочери было взыскано 772 тысячи рублей алиментов,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по Санкт-Петербургу.
Судебные приставы Калининского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в пользу ребенка, уже достигшего совершеннолетия. Несколько лет мужчина исправно оплачивал текущие алименты дочке, но за 3 года до ее восемнадцатилетия прекратил выплаты. Как оказалось, отец сменил место жительства, в связи с этим исполнительный лист из Владивостока был направлен взыскательницей в Санкт-Петербург.
Судебный пристав вызвал неплательщика на прием для ознакомления с документами и рассчитал задолженность, которая составила 772 тысячи рублей в соответствии с доходами должника. Мужчина понял свои ошибки и выплатил алименты за короткий срок. На свое совершеннолетие дочка получила от отца запоздалый, но подарок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Добавим, взыскание алиментов – длящееся исполнительное производство. Выплата алиментов, согласно действующему законодательству, не имеет срока давности. Если при наличии судебного решения алименты ребенку в период до совершеннолетия не выплачивались, они так и остаются долгом на всю жизнь. Судебный пристав-исполнитель работает с должником до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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