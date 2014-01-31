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Полицейские в Чугуевском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

Полицейские в Чугуевском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

В  дежурную часть  отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение  57-летнего жителя села Архиповка.  Мужчина рассказал, что знакомый, угрожая ножом, похитил у него деньги.

Прибывшие на место происшествия полицейские  произвели осмотр дома заявителя, опросили свидетеля.  Установлено, что к  потерпевшему пришел знакомый. Угрожая ножом и высказывая угрозы расправы, злоумышленник потребовал отдать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший  отдал вымогателю деньги.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Чугуевскому району  задержан подозреваемый  в разбое. Злоумышленник доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, где  дал признательные показания. В отношении задержанного — ранее судимого 33-летнего местного жителя — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).  В соответствии с российским законодательством, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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