Полицейские в Чугуевском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение 57-летнего жителя села Архиповка. Мужчина рассказал, что знакомый, угрожая ножом, похитил у него деньги.

Прибывшие на место происшествия полицейские произвели осмотр дома заявителя, опросили свидетеля. Установлено, что к потерпевшему пришел знакомый. Угрожая ножом и высказывая угрозы расправы, злоумышленник потребовал отдать ему денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал вымогателю деньги.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Чугуевскому району задержан подозреваемый в разбое. Злоумышленник доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства, где дал признательные показания. В отношении задержанного — ранее судимого 33-летнего местного жителя — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). В соответствии с российским законодательством, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]