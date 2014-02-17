Чемпионат и первенство Дальнего Востока по женскому боксу стартовали 9 февраля во Владивостоке. Этот вид спорта сейчас на необычайном подъеме. На соревнования приехало больше 100 спортсменок из Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономии и республика Саха (Якутия).

Этим девушкам лучше не хамить, а тем более не лезть на рожон — ответ может быть весьма убедительный. И хотя применять свои умения вне ринга им практически не приходится, в жизни порой происходят ситуации, когда боксерская школа очень здорово выручает.

Марина Квас, участница соревнований, победительница Евроазиатских игр (г. Владивосток): «На меня напали три мужчины вечером, я с магазина шла, пришлось самооборону проявить. Получилось. У меня начали требовать кошелек, сказали, что сейчас зарежут, пришлось применить прямой удар».

Тому, что в ринге только девушки, удивляться уже перестали, но то, что женщины не слабый пол доказывать приходится кулаками. Приморская федерация бокса выставила на соревнования хорошо подготовленную команду, среди спортсменок есть призерки России, Европы и даже мира.

Владимир Шипунов, старший тренер Приморского края по женскому боксу: «Первый год боксируют по женщинам Новикова Ульяна и Марина Квас, Женя Воронина. Я надеюсь, что девчонки здесь отбоксируют, возьмут первые места, но на России им будет пока тяжело. А вот наши юниорки – это 17-18 лет, это наша Лена Литвинова, Надя Филатова – эти девочки, я думаю, достойно выступят здесь, поедут на Россию и могут претендовать на первое место».

Приморские спортсменки в числе фавориток, однако соперницы тоже приехали побеждать. Розалия Харлампьева из Якутска уже трижды выигрывала чемпионат Дальнего Востока, вот и в этот раз ее дружно поддерживает вся команда.

Розалия Харлампьева, участница соревнований, республика Саха (Якутия): «С детства как-то к боксу тянет больше, я пробовала, конечно, другие виды, но бокс мне очень понравился».

Трехдневный турнир завершится в субботу. В финальных поединках определятся победительницы, которые будут защищать честь Дальнего Востока на всероссийских соревнованиях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]