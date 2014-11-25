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В поселке Кировский пожарные спасли из огня двоих человек

В поселке Кировский пожарные спасли из огня двоих человек

Глубокой ночью, в 04.59, 10 февраля на пульт пожарно-спасательной  службы Кировского муниципального района поступило сообщение о пожаре в поселке Кировский. Очевидец происшествия сообщил диспетчеру по телефону, что в доме, расположенном на улице Строительная горит квартира.

Меньше пяти минут понадобилось огнеборцам  для того, чтобы прибыть на место происшествия и приступить к тушению. Проведя разведку в горящем помещении, брандмейстеры столкнулись с открытым горением деревянного пола возле входной двери. На момент пожара в квартире находились двое человек. Жизнь людей была подвергнута опасности – дверь была заблокирована лесницей-стремянкой. Моментально оценив сложившуюся ситуацию, спасатели вывели по лестничному маршу со второго этажа семью из двоих человек. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев в результате происшествия никто пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожарные справились с огнём в считанные минуты. Уже в 05.05 пожар был локализован, а через 2 минуты (в 05.07) – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 0,25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты выясняют, что же послужило причиной возникновения пожара.


Единый телефон службы спасения «112» или «101».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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