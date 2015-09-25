Шестилетний житель Находки Егор Костенец нуждается в помощи неравнодушных приморцев

ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом» и вами продолжает проект в помощь тяжелобольным детям Приморья. Сейчас настоящего чуда и помощи неравнодушных людей ждут родные шестилетнего жителя Находки. Егор Костинец страдает тяжелой формой ДЦП, и помочь ему можно прямо сейчас, отправив на номер 5542 смс со словом «Дети». Внести свой вклад в лечение можно и через сайт русфонд.ру.

Забота о сыне с тяжелой формой ДЦП отнимает у мамы все свободное время. И все же слабенький малыш дает ей главный смысл в жизни — не опускать руки и бороться. Поражение головного мозга у мальчика – следствие тяжелых родов, вызванных искусственно.

- Хочу все равно как-то подниматься и дальше жить. Одна из основных задач — это Егор, мне кажется, только им и живу. Мыслями о том, что его надо поднимать на ноги.

По мнению мамы, кровоизлияния в мозг у ребенка можно было избежать, если бы ей вовремя оказали хирургическую помощь. Слабая родовая деятельность вызвала у малыша длительное кислородное голодание. В результате новорожденного Егора долго откачивали реаниматологи. С признаками асфиксии и двухсторонней пневмонией он провел две недели на аппарате ИВЛ. Врачи давали неутешительные прогнозы, что он не сможет ходить и не будет видеть.

Ирина Карташова, мама Егора: «Он родился и сразу не закричал. Я спрашиваю, что случилось с моим ребенком, на что мне ответили: «Ничего страшного, такое бывает, походите потом к мануальному терапевту…»

Но вопреки всему зрение у Егора сохранилось. Рассматривать яркие иллюстрации и фотографии — любимое занятие мальчика. Глядя на знакомые лица, запечатленные на фото, он всегда радуется, рассказывает мама, вот только своего папу уже почти не помнит. Четыре года назад их постиг еще один удар: отец Егорки, единственный кормилец в семье, погиб на производстве. К этой беде не остались равнодушными телезрители «Вести: Приморье».

Мария Карташова, бабушка Егора: «Мы всем, всем благодарны, низкий всем поклон, что нашу беду приняли близко к сердцу и помогли нам материально. Вот Иринка с Егоркой ездят, и результаты-то видны…»

Благодаря поддержке приморцев Егор Костенец уже прошел дорогостоящий курс терапии в Московском институте медицинских технологий. Он стал увереннее держать голову, научился самостоятельно сидеть, пытается произносить отдельные слова. Эти первые шаги к успеху необходимо продолжать, уверены родные мальчика. Помочь ему в этом мы можем все вместе, отправив на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоит сообщение 75 рублей. И когда-нибудь мы обязательно покажем вам самостоятельные шаги маленького героя!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]