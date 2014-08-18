Жители Владивостока смогут покупать авиабилеты за 20% от их цены

Столица Приморского края попала в список из 14 российских регионов, жители которых могут покупать авиабилеты в четыре раза дешевле. То есть экономить 76 процентов от цены авиабилета,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Skyscanner.

Поисковик разработал и запустил новый раздел "Когда дешево", а его эксперты, соответственно, рассчитали, когда выгоднее всего бронировать билеты и отели и путешествовать жителям 14 крупных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Владивостока, Краснодара, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Сочи, Тюмени, Уфы и Челябинска. Всего из этих городов представлено 119 популярных маршрутов по России и за рубеж.

По словам представителя компании Дмитрия Хаванского, очень часто пассажиры на соседних креслах самолета переплачивают до 3-4 раз за один и тот же билет, не используя простых приемов экономии. Например, выбрав в поисковике два значения - город вылета и город или страну прилета, можно увидеть, за сколько дней или недель до путешествия нужно бронировать билеты, в каком месяце и в какие числа выгоднее всего лететь.

Например, до 76 процентов можно сэкономить, выбирая поездки по России в низкий сезон (январь-март). Самые дорогие месяцы для путешествий по России - июль и август. До 43 процентов запросто можно выгадать на билетах в Сочи и Крым с октября по май. Апрель - июнь - самые дешевые месяцы для поездок в Европу и в США. Планирование самостоятельного тура из Москвы в Барселону в феврале вместо января позволит дополнительно сэкономить до половины билета. Таким же образом поисковик "цепляет" бюджетные гостиницы и совсем дешевые хостелы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]