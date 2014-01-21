Собака заменила мать маленькому жителю Уссурийска

В Уссурийске в ходе оперативно-профилактического мероприятия в рамках операции «Восток» инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Уссурийск капитаны полиции Т. Туркина и А. Минаева, при посещении неблагополучной семьи, состоящей на учете в органах системы профилактики Уссурийского городского округа, выявили факт оставления матерью двух своих чад в социально опасном положении по месту их проживания — в здании общежития в микрорайоне мелькомбината.

В момент посещения семьи стражами правопорядка ребенок в возрасте 14 месяцев, с признаками респираторного заболевания, без надзора родителей и кого-либо из взрослых, ползал по грязному полу квартиры, входная дверь которой была открыта, а рядом с ним находилась собака, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

Установлено, что в этот момент мать детей была за пределами Уссурийска у очередного своего сожителя, а бабушка - у соседей по общежитию, где распивала спиртные напитки на глазах у второго, двухлетнего, ребенка.

В ходе выяснения причин, по которым несовершеннолетние дети не проходят установленные для них медицинские осмотры, инспекторы ОПДН ЛО МВД России на ст. Уссурийск выяснили, у появившейся через некоторое время матери, что на младшего члена семьи до сих пор не оформлено свидетельство о рождении, в результате чего медики не могут завести на него медицинскую карту, а у самой родительницы отсутствует гражданский паспорт, уничтоженный одним из ее сожителей.

Исходя из ситуации, в которой оказались малолетние дети, инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции приняли решение об изъятии детей из семьи. В настоящее время они помещены в социальное отделение детской больницы Уссурийского городского округа.

На 21-летнюю мать, за ненадлежащее воспитание и защиту прав и интересов своих малолетних детей, инспекторами ПДН составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации.

Решением дальнейшей судьбы этих детей займутся органы системы профилактики Уссурийского городского округа, куда инспекторами ПДН направлены соответствующие материалы проверки и обращения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]