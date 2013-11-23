«Вести: Приморье. События недели». Самое интересное — в итоговой программе
- Черные тучи над Находкой. Как роза ветров портит имидж крупного бизнеса, и нужен ли новый закон о перевалке насыпных грузов?
- Оставили на хозяйстве. Легендарный капитан Зорченко спустился на берег в качестве 1 проректора Дальрыбвтуза, кто теперь управляет «Палладой». Об этом сам Николай Кузьмич обстоятельно рассказал в эксклюзивном интервью нашей программе.
- Из Ангарска во Владивосток за новой «японкой»: Как сибирская женщина отправилась забирать купленную машину и решать задачки, поставленные «ЭРОЙ-ГЛОНАСС».
- Обстоятельная антология дальневосточной литературы. Первый в серии том лучшей прозы Приморского края выпущен в свет. Чем нужно гордиться?
Подробнее об всем перечисленном расскажем в итоговой программе в 11.20, в воскресенье на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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