«Вести: Приморье. События недели». Самое интересное — в итоговой программе

- Черные тучи над Находкой. Как роза ветров портит имидж крупного бизнеса, и нужен ли новый закон о перевалке насыпных грузов?

- Оставили на хозяйстве. Легендарный капитан Зорченко спустился на берег в качестве 1 проректора Дальрыбвтуза, кто теперь управляет «Палладой». Об этом сам Николай Кузьмич обстоятельно рассказал в эксклюзивном интервью нашей программе.

- Из Ангарска во Владивосток за новой «японкой»: Как сибирская женщина отправилась забирать купленную машину и решать задачки, поставленные «ЭРОЙ-ГЛОНАСС».

- Обстоятельная антология дальневосточной литературы. Первый в серии том лучшей прозы Приморского края выпущен в свет. Чем нужно гордиться?

Подробнее об всем перечисленном расскажем в итоговой программе в 11.20, в воскресенье на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]