Комитет госдумы поддержал законопроект о штрафе до 5 тысяч рублей за стоянку на газонах

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в четверг поддержал законопроект, согласно которому предлагается установить штраф до 5 тысяч рублей за проезд или стоянку автомобилей на озелененных территориях, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором документа выступает Заксобрание Свердловской области, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РАПСИ. Так, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают дополнить положением, согласно которому за «проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка механических транспортных средств на газонах или других озелененных территориях влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей».

Первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков на заседании отметил, что «есть определенная проблема с административной ответственностью водителей, которые паркуются на озелененных территориях или клумбах». «Недавно Верховный Суд РФ отменил административный штраф, который был вынесен в соответствии с региональным законодательством», - добавил он. В связи с этим Лысаков предложил «поставить точку на федеральном уровне», поддержав инициативу с доработкой ко второму чтению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]