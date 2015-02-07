Анонс на 12 февраля

12 февраля в селе Калиновка Спасского муниципального района (лыжная трасса МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр») пройдет XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017». Заявки на участие принимаются по 12 февраля до 10.00 по адресу: г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 75/1 или по эл. почте: moydoosc1@rambler.ru, а также 12 февраля на месте проведения соревнований в с. Калиновка. Официальная церемония открытия назначена на 11.45.

12 февраля во Владивостоке в 10.00 в спортивном зале школы № 83 (ул. Анны Щетининой, 34) пройдет турнир по настольному теннису среди учеников муниципальных общеобразовательных учреждений города.

12 февраля во Владивостоке в 11.00 пройдет турнир по самбо среди школьников от 12 до 14 лет. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43).

12 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по вольной борьбе. Начало в 10.00.

12 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток - ВК «Политех» Курская область. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

12 февраля — Международный день брачных агентств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]