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УМВД РФ по Приморью выступило с информационным сообщением в связи с задержанием Ильи Шамратова

УМВД РФ по Приморью выступило с информационным сообщением в связи с задержанием Ильи Шамратова

«В настоящее время в связи с задержанием заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями руководством Следственного департамента МВД России проводится служебная проверка.  В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщает "Вести Приморье со ссылкой на сайт управления МВД РФ по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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