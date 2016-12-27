В Приморье выявляют торговые точки, где незаконно продают спиртосодержащую продукцию

Совместные рейдовые проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских Приморского края по выявлению незаконной реализации спиртосодержащей продукции продолжаются, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор.

За период с 7 по 10 февраля 2017 года рейдовыми проверками охвачено 84 объекта розничной торговли края, в результате проверок обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом более 22,0 литров.

В магазине «На Лазо» ООО «Артокс» по адресу Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, д.1, осуществлялась реализация средства для дезинфекции с содержанием спирта 95% «Вита-Септ».

В магазине «Водолей» ИП Боброва В.А. Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Лазо, д. 278 в обороте обнаружен лосьон косметический «Хлебный люкс» с содержанием спирта 75%.

В аптеке ООО «ДНК» по адресу Приморский край, Шкотовский район, п. Новонежино, ул. Авиаторов, д.24 установлен факт продажи без рецепта «Спирта этилового» 95%, материалы дела по данном факту буду направлены в Департамент здравоохранения Приморского края для рассмотрения вопроса об отзыве лицензии на фармацевтическую деятельность.

На территории Уссурийского городского округа установлены факты продажи запрещенной к реализации непищевой спиртосодержащей продукции в следующих торговых предприятиях:

- магазин ООО «Байс» по адресу г. Уссурийск, ул. 1-я Шахтерская, д.21А;

- павильон ИП Овчинникова Е.В. по адресу г. Уссурийск, угол ул. Агеева – ул. Афанасьева;

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Ситуация продолжает находиться на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]