Во Владивостоке группа преступников обворовала ювелирный магазин
Это видео снято в одном из бутиков торгового центра «Максим» 10 февраля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. Около 14.00 на пороге магазина появилась пара, с виду вполне приличная. Женщина попросила продавца показать ей какой-то браслет, потом решила его примерить, и пока сотрудница салона работала с клиенткой, ее подельник закрывал обзор так, чтобы совсем не было видно, что происходит на входе.
В этот момент в бутик зашел третий участник группы. Он со знанием дела поднял стекло, достал лоток, в котором находились 12 золотых комплектов с топазами и вышел. Следом за ним, ничего не купив, вышли и молодые люди.
Когда продавец заметила пропажу, преступников уже и след простыл. Ущерб от их действий составил примерно 400 000 рублей. Руководство магазина написало заявление в полицию.
Эта запись может помочь выйти на след злоумышленников. Если вы узнали кого-нибудь из подозреваемых сообщите об этом по телефону 02.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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