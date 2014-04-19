Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнование родным и близким Натальи Изотовой

"Ушла из жизни Наталья Владимировна Изотова, замечательный человек, известный приморский общественный деятель, председатель приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама». Много лет эта открытая, добрая и отзывчивая женщина была душой благотворительного движения Приморья. Благодаря личному участию Натальи Изотовой сотни людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, получили помощь, обрели уверенность в своих силах. Огромное внимание Наталья Владимировна уделяла вопросам материнства и детства, борьбы с социальным сиротством. Смысл всей её жизни она видела в служении людям. Такой яркой, энергичной, - живой - будут помнить Наталью Изотову в Приморье. В этот тяжёлый час я разделяя боль утраты и скорблю вместе с вами, её родными и близкими, коллегами и друзьями. Со всеми, кто был знаком с Натальей Владимировной."

Губернатор Приморского края В. Миклушевский

Наталья Владимировна Изотова, председатель приморского краевого общественного благотворительного фонда «Мама», депутат Думы города Владивостока, председатель секции Общественного совета Приморского края по защите социальных прав граждан. За активную жизненную позицию Наталья Изотова отмечена многими краевыми наградами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]