Казакам Приморья предложили взять коллективные гектары
Представителям приморского казачества предложили принять участие в федеральной программе по выдаче дальневосточного гектара.
Как отметил вице-губернатор Игорь Степаненко, у приморских казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность.
«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», – сообщил Игорь Степаненко.
Кроме того, вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатываются меры поддержки получателей дальневосточных гектаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Губернатор Владимир Миклушевский поручил разработать механизмы оказания помощи получателям гектаров. Например, в проведении инфраструктуры для больших коллективных участков», – добавил он.
Отметим, с начала реализации закона в Приморье более 18 тысяч заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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