В Приморье опрокинулся грузовик с железобетонными плитами
Серьезный инцидент произошел в поселке Сибирцево Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Грузовик с железобетонными плитами съехал с дороги в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, водитель большегруза не рассчитал скорость, и на повороте тяжеловес пошел в занос. В результате автомобиль накренился и его кузов вместе с грузом рухнули на деревянный забор у частного дома.
К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам ГАИ предстоит разобраться в произошедшем, а водителю грузовика — возместить ущерб хозяевам подворья.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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