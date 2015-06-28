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В Приморье опрокинулся грузовик с железобетонными плитами

В Приморье опрокинулся грузовик с железобетонными плитами

Серьезный инцидент произошел в поселке Сибирцево Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Грузовик с железобетонными плитами съехал с дороги в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, водитель большегруза не рассчитал скорость, и на повороте тяжеловес пошел в занос. В результате автомобиль накренился и его кузов вместе с грузом рухнули на деревянный забор у частного дома.

К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам ГАИ предстоит разобраться в произошедшем,  а водителю грузовика — возместить ущерб хозяевам подворья.

Видео здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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