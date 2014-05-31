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Более ста машин выстроились в фигуру в форме сердца во Владивостоке

Фото: drom.ru

Приближается 14 февраля — День всех влюблённых. Автолюбители России отмечают этот праздник флешмобами на тему АвтоСердца. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге водители строят из автомобилей различные фигуры, объединённые темой любви, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Drom.ru.

Автолюбители города Владивостока, а также представители автоклубов Isuzu MafiaDV, Prius Сlub, Elgrand Сlub, Mazda Demio Club, Chaser Club Vl, Mazda Axela Сlub и Impreza Club 11 февраля построили фигуру АвтоСердце из 104 машин на территории ТРК «Приморское Кольцо».

Построение началось в 16.00 и заняло два с небольшим часа. После этого, дождавшись, когда начнет темнеть, организаторы подняли вверх коптер и сделали несколько кадров. На закате дня сердце было подсвечено сотнями габаритных огней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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