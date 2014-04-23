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Фальшивые приставы рассылают приморцам «письма счастья»

Фальшивые приставы рассылают приморцам «письма счастья»

Фото: r77.fssprus.ru

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dv.kp.ru, сотрудники приморского отделения ФССП России обратились к жителям края с официальным предупреждением. На электронные почтовые ящики граждан начали приходить письма с вложением. В письме указывается адресат – ФССП России по Приморскому краю с указанием скачать и установить прикрепленный к письму файл.

- В течение последнего месяца, мошенники активно рассылают на электронные почтовые ящики приморцев вирус, незаметный для защитного ПО. Распространение происходит путем прихода пользователю письма о срочном погашении задолженности с просьбой скачать документ для ознакомления с информацией по долгу, информирует граждан служба судебных приставов, - сообщает vladi-room.ru.

Также в письме содержатся угрозы должникам изъять их имущество и назначить наказание в виде штрафа. Если  вам пришло такое письмо, незамедлительно обращайтесь в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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