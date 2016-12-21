Для некоторых автовладельцев вступившее в силу с начала 2017 года правило ЭРЫ-ГЛОНАСС стало действительно концом эпохи. Теперь это факт — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства необходимо оформить всем любителям пробежных японок. С начала 2017 года через таможню Владивостока пропустили свыше 1000 автомобилей. При этом только на 570 из них благополучно выдали ПТС. О судьбе тех, чьи машины остались на складе порта, — история следующего сюжета.

Из приемной президента — на телевидение, после — в таможню и на автостоянку. Бегая по инстанциям, Лариса ищет помощи с тех пор, как приехала из Ангарска в портовый город за приобретенной на японском аукционе иномаркой. Уехать из Владивостока на своей машине без ПТС Лариса не в праве. Но и здесь и сейчас людей, компетентных решить ее проблему, не находится.

Лариса Новикова, владелица автомобиля: «Мне объяснили, что нужно туда, туда позвонить… В несколько инстанций я позвонила, хотя это было не по назначению. Я сразу сказала девушке в общественной приемной, что это не по назначению, так оно и получилось. Я уже сходила потом на Светланскую, 52, сегодня я была на Светланской, 27. Конкретики никто не дает».

Автомобиль женщина искала для новой работы. Хотела устроиться курьером в престижную компанию, в которой, по требованию работодателя, машина должна быть не старше 2012 года выпуска. Купить автомобиль совсем без пробега Лариса не могла себе позволить. Поэтому покупка недорогого «Мицубиси Мираж» казалась удачным приобретением. Вот только к своему огромному сожалению, об ЭРЕ-ГЛОНАСС тогда Лариса ничего не знала.

Лариса Новикова: «Нет ни одной компании здесь сертифицированной, которая может мне выдать этот сертификат уже в законном порядке, чтоб я могла предъявить таможне, и таможня, на основании этого сертификата, могла выдать мне ПТС».

Ситуация Ларисы, как многие уже знают, далеко не единичная. Все, кто опрометчиво заказал подержанные и необорудованные новой системой безопасности авто, сейчас вынуждены забирать их со склада временного хранения без права эксплуатации. Только за неделю хранения покупательница из Ангарска оставила таможне Владивостока более тысячи рублей. Но ведь есть и другие расходы. А ведь еще искать того, у кого получить разъяснения по оформлению необходимых документов. Уж точно сегодня такие машины — не средство передвижения, а бесполезная груда металла, натуральная обуза.

Стоимость стоянки в морском торговом порту Владивостока:

1 неделя — бесплатно

2 неделя — 150 р./сутки

3 неделя — 300 р./сутки

Павел Тулупов, и.о. главного пресс-секретаря Владивостокской таможни: «Порядок выдачи ПТС на такие автомобили после дооборудования их системой на данный момент отсутствуют. Все эти вопросы не входят в компетенцию таможенных органов и должны быть непосредственно адресованы министерству промышленности и торговли РФ».

Тем временем свежие поступления на рынок Приморья практически встали. В первые 10 дней февраля во Владивосток пришли лишь 25 иномарок — капля в море. За наличие свободных мест на складе временного хранения совершенно точно можно забыть хотя бы на время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]