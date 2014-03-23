В Японском море упала баллистическая ракета КНДР

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ракета неизвестного типа была запущена с восточного побережья провинции Пхеньян в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Позднее власти Японии сообщили, что она упала в Японском море, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ТАСС.

По данным южнокорейских военных, она пролетела около 500 километров. Предполагается, что речь идет о баллистической ракете класса «Мусудан», дальность полета которых достигает три тысячи километров.

КНДР в 2016 году провела более 20 запусков баллистических ракет, а также два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН, наложившего на Пхеньян санкции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]