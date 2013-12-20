Дело об унижении русских на волейбольной площадке во Владивостоке передано в суд(видео)
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу И. 1988 года рождения. Дело, возбужденное по ч. 1 ст. 282 УК (унижение человеческого достоинства группы лиц, объединенных по признаку национальности), направлено в суд."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
"Вести Приморье" уже рассказывали об этом резонансном деле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ.
По версии следствия, преступление совершено летом 2016 года. Находясь в вечернее время в общественном месте, на спортивной площадке по ул. Набережной, фигурант публично высказывал призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения. При этом он употреблял словосочетания и фразеологические обороты, имевшие своей целью унижение человеческого достоинства группы лиц, выделяемой по национальному признаку.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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