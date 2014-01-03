В Артеме сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в грабеже

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение продавца магазина, расположенного на улице Ворошилова. Женщина рассказала, что трое неизвестных открыто похитили товар.

Прибыв на место происшествия, сотрудники уголовного розыска опросили заявительницу. Женщина сообщила, что неизвестные взяли две бутылки алкогольного напитка и сигареты и, не расплатившись за товар, скрылись.

Полицейскими был установлен очевидец произошедшего. Мужчина рассказал, что видел, как из магазина выбежали двое мужчин и женщина, которые направились в сторону улицы Степановской.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны ранее судимая 38-летняя жительница Артема и мужчины в возрасте 24 и 25 лет. Все доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]