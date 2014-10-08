Во Владивостоке вынесен приговор лжеюристу
Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор гр-ну К., который осужден за совершение за преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурант, освободившись условно-досрочно от отбывания наказания по приговору Находкинского городского суда, решил обманным путем улучшить свое материальное положение.
Под предлогом оказания юридической помощи он заключил с потерпевшей пенсионного возраста договор об оказании услуг, в соответствии с которым обещал оказывать ей требуемую юридическую помощь в судах и представлять ее интересы в правоохранительных органах.
Между тем, фигурант не намеревался оказывать предусмотренные договором услуги. Более того, он не имел для этого специальных познаний.
В результате мошеннических действий лжеюриста потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 110 тыс. рублей. При этом он сообщал женщине заведомо ложные сведения о якобы понесенных им затратах, связанных с передачей сотрудникам прокуратуры ценных подарков для положительного разрешения гражданского спора.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом непогашенной судимости за ранее совершенные корыстные преступления) к 4 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, обжалован осужденным в апелляционном порядке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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